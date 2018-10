Kikas cai para a repescagem após a primeira ronda em Peniche

Frederico Morais, conhecido por "Kikas", melhor surfista português da atualidade e a competir na elite do circuito mundial da WSL (World Surf League), não começou da melhor forma a etapa nacional do campeonato do mundo, em Peniche, ao ficar em segundo lugar no seu heat da primeira ronda. No entanto, não é já eliminado e vai para a segunda ronda, de repescagem.

Com um resultado final de 6,2 (as duas melhores ondas foram 3.17 e 3.03), o português de 26 anos ficou atrás do brasileiro Ítalo Ferreira, que obteve um score de 10.94 e avança desde já para a terceira ronda.

No heat esteve outro brasileiro, Wiggolly Dantas, que com 4.43 acompanha Kikas para a ronda de repescagem.

Ainda esta manhã vão ao mar os portugueses Vasco Ribeiro e Miguel Blanco.