Kevin Anderson falha presença no Estoril Open por lesão

O tenista sul-africano Kevin Anderson vai falhar o Estoril Open, que arranca na segunda-feira, bem como a restante temporada em terra batida, devido a lesão, anunciou esta terça-feira o número seis mundial.

"Estou muito desapontado por não poder ir até ao Estoril este ano. Tenho tido problemas no cotovelo durante todo o ano e, infelizmente, está a demorar mais tempo do que o esperado para melhorar. O vosso torneio é um dos meus preferidos e da minha mulher Kelsey. Sempre nos fizeram sentir em casa. Desejo-vos o melhor e que o evento seja um sucesso", escreveu Anderson, numa resposta enviada ao diretor da prova, João Zilhão.

O tenista, de 32 anos, arrancou a época com o pé direito, ao sagrar-se campeão do torneio indiano de Pune, mas depressa começou a ser perturbado por problemas físicos.

Depois de perder na segunda ronda do Open da Austrália, em janeiro, diante do norte-americano Frances Tiafoe, por 3-1, Kevin só voltou a competir no final de março, no Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, tendo batido João Sousa na segunda ronda antes de ser travado nos quartos-de-final pelo suíço Roger Federer, sempre por 2-0.

Sem poder defender o título arrecadado no ano passado em Nova Iorque, o finalista do US Open 2017 e de Wimbledon 2018 optou por abdicar da temporada no pó de tijolo em toda a linha, não tendo comparecido na semana passada ao torneio monegasco de Monte Carlo, o primeiro grande torneio do ano em terra batida.

"Sabíamos da condição de que padece o Kevin e ele foi-nos mantendo a par da lesão. Há uma semana parecia melhorar, mas não o suficiente. O Kevin é um grande profissional e, para ter tomado a decisão que tomou, é porque não pode mesmo competir. Como é um jogador que nos é próximo e gosta muito do nosso torneio e da área de Cascais, convidei-o pessoalmente a vir cá passar uns dias durante a semana", referiu Zilhão.

Além do Estoril Open, Kevin Anderson também falha os Masters 1.000 de Madrid e Roma, bem como o torneio de Roland Garros, o segundo 'Grand Slam' da temporada.

Em relação ao torneio português, Kevin Anderson entrega o estatuto de primeiro cabeça de série ao grego Stefanos Tsitsipas, sendo substituído pelo boliviano Hugo Dellien, 74.º da hierarquia da ATP e o primeiro jogador que tinha ficado de fora da lista de entrada no fecho das inscrições.

A quinta edição do Estoril Open arranca no sábado com o 'qualifying', prosseguindo com o quadro principal, entre segunda-feira e 5 de maio.