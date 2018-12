Keizer: "Rio Ave é uma boa equipa. Para o campeonato foi um jogo complicado"

Ausência de peso e Raphinha de regresso na convocatória do Sporting

Marcel Keizer falou esta terça-feira sobre o próximo jogo do Sporting, frente ao Rio Ave para os oitavos de final da Taça de Portugal, e deixou elogios a uma equipa que já defrontou e venceu para a I Liga. Lamentou os poucos dias de preparação e disse ainda, sobre a arbitragem, que os "árbitros também são atletas de alta competição".

"O Rio Ave é uma boa equipa, já jogámos contra eles e foi difícil. Estão em forma e tem um bom meio-campo e ataque. Temos de defender bem e estar a um bom nível. Para o campeonato o jogo foi complicado e o resultado foi apertado", disse o treinador dos leões sobre a equipa orientada por José Gomes.

Keizer afirmou que a "equipa está bem", mas que "claro que dois dias é pouco" para preparar uma partida. No entanto, refere que a situação "é normal para os jogadores". Não levantado o véu sobre possíveis poupanças ou alterações no onze, frisou que "a equipa leva todos os jogos a sério" e "vão estar no campo os jogadores que tiverem disponíveis".

Sobre os primeiros tempos na equipa, onde ainda só somou vitórias, o treinador do Sporting referiu que os leões têm "pessoas com boa personalidade e que querem o melhor" para o clube. "Eu estou aqui, mas todos os que estão atrás desta máquina estão a fazer um grande trabalho", explicou.

Questionado sobre a arbitragem, Marcel Keizer preferiu destacar as dificuldades que os árbitros enfrentam: "Não quero trazer uma mentalidade, mas para mim os árbitros são atletas de alto nível, que têm de tomar decisões em poucos segundos. Tentam fazer o melhor que conseguem e os jogadores têm de o fazer também. Estão 22 jogadores e três árbitros em campo e todos têm de contribuir".

Afirmando que o clube olha para o mercado "para ver como pode melhorar", falou sobre uma possível saída... que desconhece. Bruno César publicou nas redes sociais uma mensagem em tons de despedida, mas Kezier diz não ter visto. "Não vejo redes sociais. Mas se me dizem isso vou falar com o jogador, mas não é o melhor momento. O Bruno César está a treinar bem e veremos o que vai acontecer", respondeu quando confrontado com a situação.