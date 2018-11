Keizer recebe pastel de nata e promete 4x3x3

Marcel Keizer, fã do 4x3x3 predileto da escola holandesa, vai implementar esse sistema no Sporting e diz que tem jogadores para o fazer. Na primeira conferência de imprensa de lançamento de um jogo, o novo técnico dos leões não quis falar de assuntos de mercado nem do caso de justiça alusivo à invasão à Academia do clube, em Alcochete, no dia 15. "Só falo de futebol com os jogadores. É o que eu gosto e o que eles gostam. Temos de estar focados."

"O plantel não foi feito por mim, mas não sou pessoa de utilizar desculpas. Não há problema e não é altura de falar de mercado", atirou esta terça-feira, na véspera do encontro deste sábado (15.00) diante do Lusitano de Vildemoinhos, em Viseu, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e que vai marcar a estreia dele no cargo. "Vai ser um jogo difícil para nós, mas queremos ganhar e faremos tudo para isso", vincou o holandês de 49 anos, que recebeu um pastel de nata como presente de boas-vindas de um jornalista brasileiro depois de assumir querer chegar longe na prova: "Todas as competições são importantes. Amanhã queremos ganhar e fazer um longo percurso na Taça. Na época passada chegámos à final."

Questionado sobre se vir para Sporting foi uma decisão de alto risco, Keizer discordou. "Creio que não. Quero optar por coisas diferentes na maneira de jogar e uma equipa a jogar bom futebol", rematou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O antigo treinador do Al Jazira confirmou ainda as baixas de Montero, Raphinha e Ristovski, devido a lesão.