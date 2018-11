Euclides Cabral novidade no primeiro treino de Keizer

Um dia depois de ter sido apresentado como sucessor de José Peseiro, Keizer estreou-se num apronto em que os jogadores utilizados no triunfo caseiro sobre o Desportivo de Chaves (2-1), no domingo, para a I Liga, cumpriram trabalho de recuperação.

O defesa Euclides Cabral, da formação de sub-23, integrou a sessão, na qual estiveram ausentes Bruno Fernandes, Luís Maximiano, Miguel Luís, Marcos Acuña e Lumor, que estão ao serviço das respetivas seleções.

O Sporting confirmou ainda a lesão de Coates, cujas mialgias de esforço levaram à exclusão da seleção uruguaia, que se juntou a Battaglia e Ristovski no boletim clínico, assim como a dispensa do avançado Diaby da seleção maliana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa leonina, segunda classificada na I Liga, a dois pontos do líder FC Porto, volta a treinar na quarta-feira, a partir das 10.30, na academia do clube, em Alcochete, tendo em vista o próximo jogo, no terreno do Lusitano Vildemoinhos, para os 16 avos de final da Taça de Portugal, marcado para 24 de novembro.