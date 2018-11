Keizer: "Objetivo é ganhar, se possível com futebol atrativo"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo do Sporting (amanhã às 17:55) frente ao Qarabag, do Azerbaijão. A vitória apura os leões para a fase a eliminar da Liga Europa e é isso que o técnico leonino quer, "se possível" com futebol atrativo.

"O objetivo principal é ganhar, com bom futebol e se possível atrativo. Mas o principal objetivo é mesmo a vitória", referiu. O empate poder servir ao Sporting, se o Arsenal vencer o Vorskla Poltava, e Keizer disse que "se houver ajuda do jogo do Arsenal tudo bem, mas não é para isso que o Sporting está no Azerbaijão".

Frisando que o Sporting está em Baku para conseguir um "bom resultado", Keizer aproveitou para fazer um balanço nas primeiras semanas ao serviço dos leões. "Não estamos há muito no clube, mas já conhecemos bem os jogadores. Nestas três semanas aprendemos uns com os outros todos os dias. Mudar a forma de jogar nem sempre acontece com a mudança de jogadores, mas conhecê-los é importante", acrescentou.

Para Marcel Keizer é "com mudanças na forma ofensiva e defensiva de jogar" que se vão conseguir resultados positivos e que o Sporting tem tido "o espírito e energia que uma equipa deve ter".

Para o jogo com o Qarabag, entre lesões e castigos são muitos os ausentes mas Keizer preferiu não dar importância à situação: "Temos boa equipa e não apenas 11 jogadores. Sãio 25 e por isso alguns não vieram. Podemos jogar bom futebol com quem estiver amanhã e é isso que espero", acrescentou.

Sobre o primeiro jogo à frente dos leões, para a Taça de Portugal frente ao Lusitano (vitória por 4-1), Keizer não quis individualizar, referindo que não gostou "dos primeiros dez ou quinze minutos, mas depois tudo funcionou melhor e surgiram os quatro golos".