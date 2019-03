Keizer elogia reforço Plata: "Foi um dos melhores do Campeonato Sul-Americano sub-20"

Marcel Keizer deixou alguns elogios ao reforço equatoriano Gonzalo Plata, cuja contratação foi assegurada em janeiro mas que só agora se vai juntar à equipa, depois de ter participado no Campeonato Sul-Americano sub-20. "É um jogador jovem, que joga em ambas as alas e entrará na equipa principal. Foi um dos melhores do campeonato sul-americano sub-20", frisou o treinador do Sporting.

Sobre se o pedido de insolvência por parte do V. Guimarães à SAD leonina podia afetar a equipa, o holandês remeteu o assunto para a direção: "Temos de fazer o nosso trabalho, jogar futebol e fazer o melhor possível. Essas são questões para outras pessoas resolverem"

Keizer abordou ainda os resultados menos conseguidos nos jogos fora, garantindo que "não é uma questão de pressão".

O técnico holandês elogiou ainda a exibição "fantástica" do Ajax na terça-feira frente ao Real Madrid e não quis comentar o interesse no central português Neto, que atua no Zenit.