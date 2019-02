Keizer chama Thierry Correia e Miguel Luís para o Villarreal

Os jovens Thierry Correia e Miguel Luís são as principais novidades da lista de convocados de Marcel Keizer para a deslocação do Sporting a Espanha para defrontar o Villarreal, em jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, que se realiza esta quinta-feira às 17.55 horas, no Estádio El Madrigal.

De resto o técnico holandês chamou o brasileiro Wendel, que recuperou de um toque sofrido no jogo de domingo com o Sp. Braga, sendo que estará privado de Marcos Acuña, que irá cumprir castigo por ter sido expulso no jogo com os espanhóis disputado em Alvalade.

De fora estão também os lesionados Mathieu, Bruno Gaspar e Battaglia.

Refira-se que o Sporting precisa de recuperar de uma desvantagem de 1-0 para garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa.

Eis os convocados de Marcel Keizer:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro, Diogo Sousa;

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Cristián Borja, Thierry Correia;

Médios: Bruno Fernandes, Wendel, Gudelj, Miguel Luís;

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype, Jovane Cabral