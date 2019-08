Keizer admite saída de Bas Dost e já pede um substituto

Marcel Keizer, treinador do Sporting, assumiu este sábado que a transferência de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt "está em progresso, mas ainda não está fechada", revelando que foi o próprio goleador holandês que manifestou a vontade de deixar Alvalade. "O Bas disse-me em maio que, se aparecesse um bom clube, ia tentar sair. Tenho estado em contacto com o presidente e com o diretor desportivo, mas esta é uma situação normal, uma vez que estamos numa janela de transferências", frisou.

"A transferência está em progresso, ainda não está fechada. Por isso, estamos à espera. É claro que temos de ver um novo avançado. Para já temos o Luiz Phellype e estou confiante", acrescentou, lembrando que também o argentino Luciano Vietto "pode ser opção" para o ataque.

Questionado sobre que tipo de avançado pretende para substituir o holandês. Keizer esclareceu que "todos os avançados têm lugar no sistema tático" do Sporting. "Tem de ser o treinador a adaptar o sistema tático aos jogadores e não o contrário. Não podemos comprar um avançado qualquer, mas temos de ter atenção ao aspeto financeiro. Um goleador terá sempre cabimento no nosso sistema", assumiu.

Ainda sobre os atancantes da equipa, o técnico leonino mostrou-se pouco preocupado com a falta de golos de Raphinha. "É um jogador que cria muito e para mim pode marcar a qualquer momento, embora não o tenha feito nos últimos dois jogos. Tem muita qualidade, independentemente de fazer mais ou menos golos", explicou.

Já sobre a compatibilidade de Vietto com Bruno Fernandes lembrou que "fizeram alguns jogos juntos na pré-temporada". "Vemos a sua qualidade no treino e considero que podem jogar ambos e nós temos de compatibilizá-los", esclareceu.

Marcel Keizer revelou ainda que o extremo equatoriano Gonzalo Plata está convocado para o jogo com o Portimonense, este domingo (18.30 horas) no Algarve. "É um jovem jogador, sente-se bem, mas temos de perceber qual o momento certo para o lançar na equipa. Vai estar nos 18 e depois veremos", anunciou.

Sobre o jogo com o Portimonense, o treinador holandês frisou que "é sempre importante vencer" e que preparou o jogo a pensar nisso, mas advertiu que os algarvios são uma equipa que "reage sempre bem contra adversários do topo da tabela, tem muita movimentação nas alas, com dois ou três avançados rápidos e qualidade no jogo interior".

O técnico destacou ainda a importância de a sua equipa estar equilibrada, mas lembrou que para isso Idrissa Doumbia e Wendel "ainda se estão a ajustar" um ao outro, mas garantiu que "Doumbia está a sair-se bem" e "é por ele que passa o equilíbrio da equipa".

Eis os convocados do Sporting para a viagem a Portimão:

Guarda-redes - Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa;

Defesas - Coates, Luís Neto, Mathieu, Borja, Thierry Correia;

Médios - Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Rafael Camacho, Marcos Acuña, Wendel, Idrissa Doumbia;

Avançados - Luciano Vietto, Raphinha, Gonzalo Plata, Diaby, Luiz Phellype.