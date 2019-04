Juventus vence Milan e Ronaldo pode ser campeão já amanhã no sofá

A Juventus venceu o AC Milan e pode ser campeã italiana pela oitava vez seguida já este domingo, caso o Nápoles perca com o Génova de Pedro Pereira e Miguel Veloso. Este sábado, sem o lesionado Ronaldo e com Cancelo no banco, Moise Kean foi novamente herói, ao marcar o golo do triunfo da vecchia signora sobre os milaneses (2-1), em jogo da 31.ª jornada do Calcio.

Mesmo sem alguns habituais titulares de início a equipa de Turim levou a melhor sobre os pupilos de Gattuso, que ainda estiveram na frente - golo do inevitável Piatek aos 39 minutos. Depois, a Juventus deu a volta no segundo tempo. Dybala empatou de penálti aos 60 minutos e o recém-entrado do "menino" Moise Kean, 19 anos, voltou a ser o herói da Juve e dar o triunfo à campeã (83m). Um golo que pode valer um título!

O triunfo deixou a equipa de CR7 com mais 21 pontos do que o Nápoles, podendo assim festejar o oitavo título seguido este domingo. Para Ronaldo será o sexto título nacional depois de duas ligas espanholas pelo Real Madrid e três Premier Leagues pelo Manchester United.

Apesar do triunfo, a saída forçada de Emre Can devido a uma lesão num tornozelo é uma preocupação extra de Allegri para o jogo com o Ajax da Lida dos Campeões a meio da semana, pois tem Ronaldo em dúvida desde que se lesionou ao serviço da seleção. Can deu lugar ao compatriota Khedira, que regressou assim à competição depois de lhe ser diagnosticado um problema cardíaco que o afastou várias semanas dos relvados.