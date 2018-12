Juventus vence Inter Milão com assistência de Cancelo para o golo de Mandzukic

A Juventus soma e segue na Liga italiana e esta sexta-feira, em jogo da jornada 15 do campeonato, recebeu e venceu o Inter Milão, por 1-0. Foi o 14.º triunfo do clube de Turim na Serie A, que deixou o clube treinado por Massimiliano Allegri na liderança com 43 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o Nápoles, que tem um jogo a menos.

Em Turim, com três jogadores portugueses no relvado - Ronaldo e Cancelo pela Juventus; João Mário pelo Inter -, a equipa de Milão entrou bem no jogo e a Juve passou por alguns calafrios nos primeiros minutos, como num lance de Icardi, aos 29', que foi salvo pelo guarda-redes Szczesny. A melhor oportunidade da Juventus no primeiro tempo foi num cabeceamento de Chiellini, aos 36'.

Aos 66 minutos, João Cancelo arrancou um centro do lado esquerdo e Mario Mandzukic marcou o golo da Juventus de cabeça. Foi o primeiro golo da carreira do croata ao Inter Milão em sete jogos disputados.

Cristiano Ronaldo ficou em branco, num jogo que deve ter despertado algum saudosismo ao avançado português, pois foi precisamente diante do Inter Milão, há 16 anos, que se estreou como profissional - na altura com a camisola do Sporting, num jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões que terminou empatado sem golos.