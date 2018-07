Juventus espera estádio cheio para receber Ronaldo

Os adeptos da Juventus estão em autêntico estado de loucura com a iminente chegada de Cristiano Ronaldo a Turim para assinar contrato e ser apresentado como jogador da Vecchia Signora.

Os dirigentes da Juventus estimam a presença de 40 mil pessoas no estádio no dia da apresentação de CR7, que segundo a estação de televisão Sport Mediaset será este sábado. Ou seja, será um autêntico dia de jogo, pois a lotação no Juventus Stadium estará esgotada.

Nas redes sociais já foi criada uma hashtag com o nome de SearrivaCR7 para todas as publicações daquela que é a transferência do momento no mundo do futebol. E até já circulam fotos da nova camisola da Juve com o nome de Ronaldo por cima do número 7.

Esta quinta-feira houve até uma enorme confusão no aeroporto quando chegou Armando Izzo para o grande rival Torino. É que muitas pessoas pensavam que era... Cristiano Ronaldo, pois foram as semelhanças entre os dois jogadores que originou o equívoco.

Na prática, Turim está a preparar-se, impacientemente, para o momento de grande momento que será a chegada de CR7 à Juventus, afinal desde 2006 que não tinha um Bola de Ouro nos seus quadros. O defesa-central Fabio Cannavaro foi o último a ser coroado melhor do mundo, antes foram Pavel Nedved (2003), Zinedine Zidane (1998), Roberto Baggio (1993), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Paulo Rossi (1982) e Omar Sivori (1961).