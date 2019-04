Jurgen Klopp: "O FC Porto pode usar os 5-0 do ano passado como motivação"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, não quer ouvir falar em facilidades no duelo com o FC Porto, dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Questionado sobre o peso dos 5-0 da época passada com que os ingleses resolveram a eliminatória da época passada no Dragão, o técnico alemão deixou um aviso: "Esse foi um jogo estranho, fomos muito eficazes, o FC Porto entrou bem, e depois começámos a marcar golos. O FC Porto tem agora mais experiência e pode usar os 5-0 do ano passado como fator motivacional."

Nesse sentido, Klopp deixou a certeza de que a sua equipa "vale mais" do que o resultado de há um ano. "Conheço bem os meus jogadores, eles estão focados 100% na tarefa que temos pela frente, que não tem nada a ver com o ano passado. Temos de mostrar respeito, mas não em excesso, temos de ser fortes e eficazes", assumiu.

Sobre o FC Porto, o técnico alemão diz que "há muito a fazer contra uma equipa muito forte". "Eles pressionam muito, são muito organizados, fisicamente muito fortes, com criatividade no meio. Há uma expectativa muito grande e espero que estejamos preparados", sublinhou, assumindo que o duelo desta terça-feira em Anfield (20.00 horas) "pode ser um jogo louco", pois "o FC Porto é muito bom a pressionar e contrapressionar, metem muita gente na área, têm bons cruzamentos".

O respeito de Klopp pelos dragões é de tal ordem que deixou mesmo a certeza que não queria voltar a encontrar a equipa portuguesa na Champions. "Diz-se que toda a gente queria o FC Porto. Eu não queria o FC Porto! Olha-se muito para números, para equipas... mas há muito mais do que isso. E quando analisas o FC Porto... Temos de os enfrentar exatamente da mesma do ano passado. Eles merecem estar aqui, passaram de uma forma espectacular. São experientes, grande equipa, estão a lutar pelo título com o Benfica. Têm Casillas... É um jogo diferente para nós, não é o do ano passado, mas iremos tentar fazer o mesmo", assumiu.

A "melhor noite" de Sadio Mané

Por sua vez, Sadio Mané assumiu que o hat-trick ao FC Porto na época passada foi um dos pontos altos da sua carreira desportiva. "Foi um grande momento e uma das melhores noites da minha carreira. Jogar na Liga dos Campeões é fantástico. Ter a oportunidade de marcar um hat-trick significou muito para mim", admitiu, não escondendo que tem "boas memórias" desse duelo com os dragões: "Jogámos como uma verdadeira equipa e fomos muito fortes, tanto no ataque como na defesa."

Apesar disso, Mané lembrou que esses 5-0 já são passado. "Agora, eles estarão mais motivados. Vão querer muito ganhar e nó também temos esse objetivo. Que ganhe a melhor equipa", sentenciou.-