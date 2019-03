Klopp e o FC Porto: ""Estou muito longe de pensar que foi o melhor para nós"

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou esta sexta-feira que não estava na sua lista de desejos defrontar o FC Porto, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, e que a última vitória por 5-0 "terá pouca influência".

O Liverpool venceu por 5-0 no total do confronto com os 'dragões' nos oitavos de final de 2017/18, com todos os cinco golos a serem apontados na primeira mão no Estádio do Dragão. A segunda, disputada em Anfield, em Inglaterra, terminou empatada a zero.

"O resultado final foi muito estranho. Foi muito bom para nós, claro, mas foi estranho. Na segunda mão, vimos o caráter do FC Porto e a qualidade que eles têm", referiu o treinador alemão aos canais do clube, após o sorteio que voltou a colocar o FC Porto no caminho dos ingleses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador referiu que esse resultado, apesar de recente, já faz parte do passado e não terá qualquer impacto sobre a eliminatória desta época e garantiu que nenhum jogador do plantel do Liverpool irá subestimar o seu adversário.

"Estou muito longe de pensar que este foi o melhor sorteio para nós, porque não foi. É apenas um sorteio. É um adversário que vamos ter de defrontar e preparar muito bem para o fazer", disse Jürgen Klopp, recordando a exibição dos portistas no jogo da segunda mão, em Anfield.

O treinador alemão recordou que o Liverpool tem em Pep Lijnders, que já trabalhou nos dragões, um "especialista" no que diz respeito ao FC Porto, mas deter informação do adversário, apesar de vital, não é tudo, pois também é necessário vencer os jogos. "Vamos ter muita informação e isso é preciso antes de um jogo, mas ainda é preciso jogá-lo. Agora que já sabemos, temos de nos preparar", disse.

Klopp reafirmou que o resultado do jogo da temporada passada não terá qualquer influência em determinar qual das duas equipas irá avançar para as meias-finais no final de abril e até acredita que pode servir de motivação para a 'vingança' do FC Porto.

O vencedor da eliminatória que opõe o Liverpool ao FC Porto irá defrontar nas meias-finais a equipa que sair do confronto entre os ingleses do Manchester United e os espanhóis do FC Barcelona.

De acordo com o sorteio realizado em Nyon, na Suíça, a primeira mão da eliminatória entre o Liverpool e o FC Porto será disputada em 09 de abril, em Anfield, e a segunda uma semana depois no estádio do Dragão, no Porto.

.