Jurgen Klopp: "Bruno Fernandes tornaria o Man. United mais forte. Não seria bom"

Sporting de bom nível empata com o campeão europeu Liverpool

Depois de ter empatado com o Sporting (2-2) na madrugada desta quinta-feira em Nova Iorque num jogo em que Bruno Fernandes inaugurou o marcador através de um remate de fora da área, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, elogiou o internacional português e disse que não o gostava de ver no rival Manchester United.

"Se ele assinar pelo Manchester United teríamos de o enfrentar. É obviamente muito bom jogador", começou por dizer. "O Manchester United já tem alguns bons jogadores, então isso provavelmente iria torná-los mais fortes. Não seria bom, mas o Manchester United não é a preocupação nossa, para ser honesto", afirmou o alemão.

Na segunda-feira, o presidente leonino Frederico Varandas garantiu que o jogador não seria vendido por uma verba igual ou inferior a 62 milhões de euros, enquanto o médio reiterou o desejo de jogar em Inglaterra.

"Não quero saber do mercado de transferência. Já falei muito disso, não preciso de falar mais. Já disse que gostava de jogar em Inglaterra", frisou o internacional português de 24 anos, que remeteu uma possível transferência para a direção do clube: "Não sou o presidente."