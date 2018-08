Jovane Cabral ainda não tem nacionalidade portuguesa mas já escolheu jogar por Portugal

Sporting: Jovane Cabral e Stojkovic trabalham com equipa principal

Jovane Cabral ainda não tem nacionalidade portuguesa e até já tem uma internacionalização por Cabo Verde, mas pretende jogar por Portugal.

Segundo o jornal O Jogo, prevê-se o extremo sportinguista de 20 anos obtenha nacionalidade portuguesa em setembro. "Em setembro ele fica apto para jogar pela seleção de Portugal e é isso mesmo que ele pretende", referiu ao diário desportivo um elemento da Invictus Team, empresa que representa o futebolista em termos legais.

Jovane Cabral atuou por Cabo Verde em março do ano passado, diante do Luxemburgo, mas ainda pode trocar de seleção mediante pedido expresso à FIFA, uma vez que o encontro foi de caráter particular.

O selecionador cabo-verdiano Rui Águas convocou-o para defrontar o Lesoto no dia 9 de setembro, em partida a contar para a fase de apuramento para o CAN 2019, mas o atacante leonino não vai comparecer à chamada, de forma a não ficar impedido de trocar de seleção.

Nos escalões de formação do Sporting desde 2014/15, tendo já atuado em três partidas pela equipa principal, duas das quais no início desta temporada, diante de Moreirense e Vitória de Setúbal.