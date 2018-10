José Peseiro: "Temos a responsabilidade de ganhar a Taça por sermos favoritos"

O Sporting dá este sábado (20.45 horas) em Alverca, frente ao Loures, o pontapé de saída na Taça de Portugal 2018/19 e José Peseiro deixa desde já um sinal para o futuro: "Temos a responsabilidade de ganhar a Taça por sermos favoritos."

Nesse sentido, lembra que a sua equipa tem de ser "séria e responsável". "O Loures é um adversário que nós conhecemos, mas o nosso foco está em vencer e passar esta eliminatória. Sabemos que é uma competição muito específica em que todos os jogadores querem mostrar o seu valor."

O treinador do Sporting garante que o a equipa "já esqueceu" a derrota frente ao Portimonense, na última jornada da Liga, acrescentando que os leões estão "focados no jogo" da Taça. "É um jogo a eliminar, temos de estar no nosso melhor."

Peseiro fez uma viagem ao passado lembrando os tempos em que orientava o Nacional na antiga II Divisão B: "Viemos empatar a Alvalade e depois fomos eliminados em casa. Há sempre ilusão do outro lado. Os jogadores vão estar mais do que motivados. A tranquilidade é grande, mas o Sporting tem mais recursos, mas tem de os demonstrar em campo, pois podemos fazer 40 remates à baliza e perder 1-0. As coisas só resultam se fizermos tudo o que está ao alcance."

Para o duelo com o Loures, o técnico assume a vontade de "comandar o jogo", pois pela frente os leões terão "uma equipa que gosta de jogar a um nível superior à divisão em que está" e que tem "uma ideia de jogo bastante bem construída, muito atualizada e com jogadores de qualidade". "Tem uma dimensão de jogo e uma forma de jogo diferenciada", avisou.

E acrescentou: "As equipas querem sempre provocar uma surpresa e mostrar que há qualidade nas divisões secundárias. O Loures quer fazer isso, há muitas surpresas na Taça e nós não queremos ser uma delas. Cabe-nos ser sérios e que o foco seja total neste jogo. Vamos ter um adversário que conhecemos, eles também nos conhecem a nós."

Em relação à equipa que irá apresentar, Peseiro deu a certeza de que o guarda-redes Emiliano Viviano não está convocado, bem como Bas Dost e Raphinha, que recuperam de lesões, assim como Diaby que "voltou lesionado da seleção". O técnico deu, entretanto, indicações de que o regresso de Mathieu está para breve: "Já começou a treinar connosco, mas ainda de forma condicionada. O seu regresso será mais rápido do que pensávamos".