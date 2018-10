José Peseiro: "Quem está no Sporting tem de ter a ambição de chegar à final"

Mathieu volta aos treinos do Sporting a três dias da receção ao Arsenal

O Sporting defronta nesta quinta-feira o Arsenal, em Alvalade, para a Liga Europa. Com o jogo frente aos ingleses como tema de fundo, o treinador José Peseiro deu uma entrevista à UEFA onde abordou este jogo e os objetivos dos leões nesta competição.

"Queremos vencer em casa, porque vencendo este jogo ficamos muito perto da qualificação, ficamos muito perto de passar a fase de grupos. Ultrapassada essa fase, tudo é possível, mas quem está no Sporting tem de ter a ambição de chegar à final. Mas antes disso temos de passar a fase de grupos", referiu Peseiro, lembrando que os leões já têm duas vitórias e estão por isso no bom caminho: "Vencendo o Arsenal ficamos praticamente qualificados."

O treinador leonino garante que diante do Arsenal a motivação dos seus jogadores "estará cheia, estará a 100%". "As tarefas e a nossa estratégia têm de ser delineadas nesse sentido, queremos vencer o Arsenal em casa. É bom para nós, é bom para os jogadores, queremos vencer porque jogamos em casa e queremos ser líderes do grupo", considerou.

Nani também abordou o duelo de quinta-feira com os ingleses para a UEFA. "Estou sempre pronto, especialmente para este tipo de jogos contra grandes equipas. Qualquer jogador sente-se motivado, não há melhor motivação para nós, como jogadores, do que jogar esse tipo de jogos", referiu.

Sobre os objetivos dos leões na prova, disse que ainda é cedo para falar. "Tanto na Liga Europa como no campeonato, é muito cedo para especular até onde podem chegar as equipas e que metas podemos alcançar. Como jogadores, acreditamos na nossa qualidade, na capacidade da equipa, sabemos que é possível surpreender, e é isso que queremos fazer, surpreender a cada jogo. Passo a passo, jogo a jogo, vamos tentar chegar o mais longe possível", considerou.