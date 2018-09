José Peseiro: "Poderíamos ter feito mais um ou dois golos"

José Peseiro afirmou estar "satisfeito" com a vitória de 3-1 sobre o Marítimo para a Taça da Liga, considerando que o triunfo é "justíssimo, com uma boa exibição diante de uma boa equipa".

"Controlámos e dominámos o jogo durante os 90 minutos, controlámos bem a transição ofensiva do Marítimo. Vencemos por 3-1 e até poderíamos ter feito mais um ou dois golos", acrescentou, realçando ainda a capacidade de a sua equipa não desmoralizar com o golo dos madeirenses que deu então o 2-1. "Foi bom fazermos logo a seguir o terceiro golo, reagimos bem como tem sido habitual, e isso prova que esta equipa está muito determinada e aglutinada. Passo a passo temos vindo a progredir, na primeira parte com alguma falta de paciência, mas depois com consistência", adiantou.

Peseiro não deu muito destaque à estreia de Gudelj e à titularidade de Jovane Cabral. "Era fundamental vencer o jogo e também apresentar um onze o mais próximo possível do habitual, pois houve vários jogadores sem competição durante esta paragem para as seleções, porque temos jogo importante na quinta-feira para a Liga Europa", finalizou.

Por sua vez, Cláudio Braga, treinador do Marítimo, lamentou o golo anulado à sua equipa que daria o empate a uma bola: "A minha equipa demorou um pouco a entrar no jogo, recuámos muito na primeira parte, na segundo tempo foi diferente, mas houve momentos chave, como o de sofrer o terceiro golo a seguir ao 2-1. E ficamos tristes pelo fora de jogo assinalado no lance que daria o 1-1, que foi outro momento chave. Parabéns aos meus jogadores que lutaram e deram uma melhor imagem daquilo que tem de ser o Marítimo."