José Peseiro: "Neste momento querem-nos pôr na frente de tudo"

Questionado acerca do arranque de época para já sem derrotas e apenas com um empate, ao cabo de seis jogos oficiais, José Peseiro comentou o facto de se estar a colocar o Sporting na luta por títulos depois de meses muito atribulados em Alvalade. "Quando começou a época estávamos fora de tudo e neste momento querem-nos pôr na frente de tudo", afirmou o técnico leonino, assegurando que os resultados obtidos dão confiança para a visita ao Sp. Braga, mas que o que contará é o que a equipa conseguir fazer dentro de campo.

"Esses números só nos podem dar mais confiança e autoestima individual e coletiva, mas o que conta para o jogo de amanhã [segunda-feira] é o que fizermos amanhã. Estamos motivados e confiantes, cientes do que valemos e do que podemos valer ainda, do caminho em que estamos e que temos de trilhar. Resultados são resultados, mas importante é o que faremos amanhã", frisou.

Sobre o oponente da 5.ª jornada da I Liga, José Peseiro salientou o histórico recente entre as duas equipas: "Nos últimos quatro jogos com o Sp. Braga o Sporting perdeu dois, empatou um e ganhou outro. O Sp. Braga tem o mérito de ter melhores resultados com o Sporting, mas claro que esses números também contam pouco. Temos equipa com qualidade e competência."

Ainda sobre os bracarenses, considera que o "Sp. Braga está cada vez mais próximo" do título. "Não sou o único a dizer. No ano passado ficou muito perto, a seis pontos do primeiro classificado. Penso que sim. É um clube que vende como vende, que já vai buscar jogadores do patamar dos grandes", disse o técnico leonino.