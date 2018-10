José Peseiro: "Não jogámos mal. Houve coisas agradáveis"

Oficial: Sporting lucra 14 milhões de euros com venda de Rui Patrício

O Sporting foi derrotado esta quarta-feira em Alvalade pelo Estoril (1-2), da II Liga, num jogo em que os leões até estiveram a vencer, mas José Peseiro considera que os seus homens fizeram uma "exibição boa" e que o "resultado foi injusto".

"O jogo estava controlado. Não jogámos mal. Tínhamos de fazer gestão e fizemos. Houve coisas agradáveis que fizemos. Tínhamos o jogo controlado e não merecíamos perder. Dominámos, criámos situações de golo e não merecíamos este resultado. Estoril defendeu mais baixo porque empurrámos o adversário. Faltou frescura no final. Fizemos uma exibição boa, resultado foi injusto. Temos mais um jogo e podemos chegar à final four", afirmou, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

"Tivemos de fazer gestão no plantel. Alguns jogadores que não jogam são capazes de acusar o esforço. Mas tínhamos de fazer, com três jogos em sete dias. Tínhamos de gerir mas, mesmo com essa gestão, merecíamos outro resultado", reforçou o técnico leonino, bastante contestado pelos adeptos.

Essa contestação, porém, foi desvalorizada pelo treinador de 58 anos: "Contamos muito connosco. Sabemos que sim, estamos na luta. Quem quiser apoiar apoia, quem não quiser está no seu direito. Contamos com esta equipa, os jogadores fizeram o melhor que puderam. Podem fazer melhor, noutro contexto. Estamos unidos, a dar tudo pelo Sporting. Espero que as pessoas sintam isso."