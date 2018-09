José Peseiro: "Nani teve um comportamento inadequado e reprovável"

Diogo Sousa substitui o lesionado Maximiano no treino do Sporting

Treinador do Marítimo com "vontade de ganhar" ao Sporting

José Peseiro não poupou Nani, depois de o capitão do Sporting ter mostrado desagrado aquando da substituição no jogo com o Sp. Braga, na segunda-feira, em que os leões perderam por 0-1.

"Nani teve um comportamento inadequado, reprovável, que ele próprio reconheceu perante o grupo. Vai contra os princípios do nosso trabalho desde o início: altruísmo, responsabilidade, compromisso e união", começou por vincar o treinador leonino.

"Cabe agora ao Nani mostrar a todos que este comportamento não passou de um equívoco, pelo seu trajeto de jogador de top, pelo que deu ao futebol português e internacional, pela responsabilidade defender esta camisola e de ser capitão. É o que esperamos e que não repita", acrescentou, na conferência de imprensa de antevisão da receção deste sábado ao Marítimo (21.00), da sexta jornada da I Liga.

Vitória por 3-1 na Taça da Liga mas "jogos não se repetem"

O Sporting vai defrontar um adversário que bateu há duas semanas em Alvalade para a Taça da Liga (3-1), mas José Peseiro não espera uma cópia desse jogo este sábado. "O que conta é o que vamos fazer amanhã. Vencemos no outro jogo, mas os jogos não se repetem, os resultados não se repetem. Vamos fazer tudo para ter a vitória, tal como no primeiro jogo. O Marítimo é uma equipa boa, tem os mesmos pontos do Sporting e que respeitamos. Queremos os três pontos e para concretizar é necessário jogar bem. É ncessário ter sentido de resposabilidade, estarmos focados no jogo e no adversário, nas nossas forças. Colocarmos tudo em campo. O resultado faz-se amanhã. Estamos preparados para vencer", vincou o treinador do Sporting, que espera uma reação da equipa à derrota em Braga.

"Ninguém gosta de perder. Não ficámos satisfeitos. Foi o nosso primeiro desaire, o resultado mais negativo, mas sabemos como perdemos. Vi o jogo e no dia seguinte pensei se tinha estado no jogo pelo que li nos jornais. Vi o jogo duas vezes. E o que vi foi que fomos a equipa com mais oportunidades de golo, mas remates, o guarda-redes adversário foi considerado o melhor em campo e quisemos vencer o jogo. Em nada fomos inferiores e sentimos que a derrota nos belisca. Em todos os números, não fomos inferiores. Podia ter dado outro resultado, mas não deu. É futebol", salientou Peseiro, que não sente a equipa mais ansiosa após o desaire no Minho.

"Todos os jogos que preparamos são para vencer. Só procuramos ganhar. Não há derrotas morais. Não estamos contentes com resultado, preparámos o jogo como devemos preparar. Sentimos exigência e responsabilidade. Entramos para vencer, queremos sempre vencer", vincou, frisando que a "equipa cresceu" sob o seu comando. "Sabemos o ponto onde estamos, sabemos onde queremos chegar, o que queremos evoluir, sabemos que temos potencial e qualidade", acrescentou.