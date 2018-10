José Mourinho sente-se alvo de "uma caça ao homem"

José Mourinho respondeu aos críticos com um ataque depois da vitória do Manchester United por 3-2 sobre o Newcastle, arrancado aos 90 minutos depois de a sua equipa ter estado a perder por 2-0.

"Tenho 55 anos e esta é a primeira vez que estou a ser alvo de uma caça ao homem. Posso lidar com isso, consigo viver com isso, mas alguns rapazes, por não serem quem está a ser perseguido, não estão a lidar bem com a situação. Estavam em pânico, bastou ver a forma como começámos o jogo. A cada bola na área... houve até momentos em que pensei que iríamos marcar um autogolo", atirou o treinador dos red devils.

"Não foi fácil para eles. Para mim também não, mas a creio que a vida é feita de experiências. Algumas são novas, outras sabem-me como um deja vu. Esta é nova e torna-me um melhor treinador e também uma pessoa melhor. Entendo certas coisas na natureza humana e nesta indústria em que trabalho. Costumava gostar disso, ainda continuo a gostar, mas é diferente. Há demasiada maldade em algo que deveria ser belo. Aguento isso com alguma tristeza... Sou maduro, um rapaz crescido, e vou lidar com isso", acrescentou.

José Mourinho assumiu depois que o Manchester United está a viver um período "com muitos ossos" depois de ter vivido outro "com muita carne" e fez um paralelismo com outro gigante europeu em crise. "Se olharem para a história do AC Milan não vão considerar normal eles estarem onde estão. Nos maiores clubes do Mundo há períodos com muita carne e períodos com muitos ossos...", disse.

Questionado sobre a eventualidade de ser demitido do cargo de treinador do Manchester United, José Mourinho utilizou a ironia: "Vou para Londres agora e, como um amigo meu me disse esta manhã, se amanhã chover em Londres será por culpa minha. Se houver problemas com o Brexit, será por culpa minha. Tenho de estar pronto para tudo isto. Creio que há demasiada maldade e uma clara perseguição, o que no futebol é demasiado. É a minha vida. É a vida que adoro e para a qual trabalho desde criança."