José Mourinho negoceia com a AS Roma

O futuro de José Mourinho pode passar pela AS Roma, anunciou este sábado o jornal francês L'Équipe, garantindo que o treinador português já está em negociações com os responsáveis do clube italiano, que na segunda metade desta temporada tem sido orientado por Claudio Ranieri, depois do despedimento de Eusébio Di Francesco.

Mourinho recebeu uma proposta de contrato válida por três temporadas para orientar a Roma que se encontra atualmente no quinto lugar da Série A. A confirmar-se este negócio, será o regresso do técnico português a Itália onde orientou o Inter Milão nas épocas 2008/09 e 2009/10, nas quais conquistou dois títulos de campeão italiano, uma Taça de Itália, uma Supertaça e a Liga dos Campeões.

O técnico tem sido ainda apontado aos franceses do Lyon e do Paris Saint-Germain. No entanto, o ingresso no clube parisiense parece neste momento descartado, uma vez que os responsáveis do clube pretendem a continuidade do alemão Thomas Tuchel no cargo para a próxima época.