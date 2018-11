Mourinho provoca confusão mas garante: "Não os insultei, respeito a Juventus..."

Benfica volta a falhar no último lance e fica com um pé fora da Champions

O Manchester United venceu a Juventus por 2-1, depois de estar a perder por 1-0 (golo de Ronaldo), graças a dois golos nos últimos quatro minutos da partida. Um triunfo que levou José Mourinho a festejar efusivamente...

No final da partida e numa altura em que os jogadores se dirigiam para os balneários, o treinador português virou-se para os adeptos presentes no Allianz Stadium e levou a mão à orelha, pedindo-lhe que falassem mais alto.

E explicou porque o fez, embora reconhecendo que se calhar não o devia ter feito. "Fui insultado durante 90 minutos. Vim aqui para fazer o meu trabalho, nada mais. Não ofendi ninguém, apenas fiz um gesto que indicava que os queria ouvir falar mais alto. Provavelmente não o deveria ter feito, e de cabeça fria talvez não o teria feito. Mas com a minha família insultada, e até mesmo a minha família do Inter, reagi assim. Não os insultei, respeito a Juventus, os jogadores da Juventus, o treinador da Juventus, e tudo que tenha a ver com a Juventus", afirmou Mourinho, em declarações à Sky Italia.

Quanto ao jogo, o português que no primeiro jogo ente as duas equipas deu os parabéns à Juve e elogiou a dupla de centrais de Turim, desta vez desdobrou-se em elogios aos seus red devils: "Jogámos de forma fantástica. Não podíamos ter sido melhores. Viemos cá para jogar como equipa diante uma equipa que tem imenso potencial a todos os níveis. Conseguimos vencer porque jogamos muito, muito bem."

Alegri não gostou do gesto de Mourinho

Massimiliano Allegri comentou o gesto de José Mourinho no final do jogo entre Juventus e Manchester United. "Se eu teria reagido como Mourinho? Não. Teria abandonado de imediato o relvado para evitar reações. Por vezes zango-me com a minha equipa quando eles adormecem", afirmou o treinador da Juventus, em declarações à Sky Italia.

Quanto ao jogo..."Foi uma derrota desapontante, mas temos de melhorar a fase da implementação porque nunca conseguimos matar o jogo nestas ocasiões importantes. Não tínhamos de ter dado aquele livre direto ao Manchester United [que resultou no golo de Juan Mata]. Concedemos muitas oportunidades e foi essa a única maneira de o United nos marcar. Mas a equipa esteve bem, continuamos na liderança do grupo e temos dois jogos pela frente que nos permitem acabar em primeiro e garantir o apuramento".