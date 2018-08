José Mourinho humilhado em casa pelo Tottenham

Lucas Moura bisou e foi a grande figura do Tottenham em Old Trafford

O Manchester United foi humilhado esta segunda-feira, em Old Trafford, pelo Tottenham, em jogo da 3ª jornada da Premier League. Esta foi a segunda derrota consecutiva para a equipa de José Mourinho, depois de ter perdido em Brighton, por 3-2.

Após uma primeira parte em que os red devils criaram as melhores oportunidades para marcar, os Spurs acabaram por chegar ao triunfo no segundo tempo, primeiro com um golo de Harry Kane e depois com um bis do brasileiro Lucas Moura, que acabou por ser a grande figura desta partida.

A crise no United agrava-se com esta derrota pesada, isto numa altura em que são várias as notícias que davam conta do mau estar entre José Mourinho e a direção do clube, mais concretamente o vice-presidente Ed Woodward.

Nas últimas semanas, foram várias as notícias que davam conta do mau estar entre os jogadores da equipa, tendo mesmo surgido notícias de que Zinedine Zidane poderia ser o próximo treinador do Manchester United, algo que foi negado por fonte do clube.

Com este resultado, o Tottenham junta-se ao grupo dos líderes da Premier League, do qual fazem parte Liverpool, Chelsea e Watford, todos com três vitórias em outros tantos jogos. O Manchester United soma apenas três pontos fruto do triunfo na primeira jornada, em casa, diante do Leicester, por 2-1.