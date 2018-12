Treinador do Rio Ave compara o seu avançado Carlos Vinicius a Bas Dost

O técnico dos vila-condense reconheceu o poderio do adversário, sublinhando "a qualidade dos jogadores do Sporting", para antecipar dificuldades que espera, mas garantiu um Rio Ave que fará "um jogo positivo".

"O Sporting tem jogadores de grande qualidade e temos de estar precavidos para isso. Da nossa parte, vamos fazer tudo para vencer, somos profissionais de futebol e como queremos ter mais gente no estádio temos de fazer um jogo positivo para vencer", analisou o treinador.

José Gomes não se mostrou preocupado com os efeitos que a alteração técnica no comando do Sporting possa trazer para a formação de Alvalade, preferindo focar a preparação deste jogo nas qualidades dos seus pupilos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Olhando para a minha equipa, vejo uma equipa confiante, segura nos seus processos, capaz de mostrar as suas capacidades ofensivas contra qualquer adversário. É desta forma que vamos abordar o jogo, independente de ser José Peseiro ou Marcel Keizer no comando do Sporting", garantiu.

Ainda assim, o treinador do Rio Ave disse que "o futebol do Sporting está diferente", notando "uma marca que Marcel Keizer já tinha implementado no Ajax e no Al Jazira", mas apontando como a maior virtude a capacidade dos jogadores dos leões.

"É um futebol diferente, não quer dizer que seja um futebol melhor. Nós, portugueses, temos tendência de sobrevalorizar o que vem de fora, e, às vezes, com excesso de entusiasmo. Mas o importante é que o Sporting tem bons jogadores, capazes de interpretar diferentes formas de jogar", considerou José Gomes.

O treinador do Rio Ave foi ainda desafiado para fazer uma comparação entre o seu avançado, Carlos Vinicius, que leva 10 golos esta época, e o ponta de lança holandês do Sporting, Bas Dost, que soma oito tentos, confessando valorizar mais as capacidades do atacante brasileiro, que está em Vila do Conde por empréstimo dos italianos do Nápoles.

"O Bas Dost conhece muito bem aquele espaço junto à área de golo, e os seus números são indiscutíveis, mas o Vinicius tem uma maior capacidade na abrangência de jogo, pelas suas capacidades, nomeadamente pela velocidade, que é maior que a do Bas Dost. São dois grandes jogadores que vão estar em confronto, até ao fim, na luta pelo título de melhor goleador da Liga", antecipou.

Entretanto, este duelo com o Sporting vai colocar à prova a invencibilidade caseira do Rio Ave, que há mais de um ano não sofre, no seu reduto, uma derrota, em todos os jogos oficiais, uma marca que José Gomes pretende manter.

"Nos números podemos sempre encontrar objetivos para o clube, treinadores e jogadores. É uma curiosidade que vamos procurar manter viva", afirmou.

O Rio Ave, quinto classificado com 18 pontos. recebe este segunda-feira o Sporting, que está em quarto com 22, numa partida agendada para as 20.00, no estádio dos Arcos.

Coentrão volta aos convocados

O internacional português volta às opções do técnico José Gomes depois de ter recuperado de uma cirurgia a um osso da mão esquerda, enquanto Nadjack regressou ao lote dos eleitos depois de ter cumprido um jogo de castigo.

Em sentido inverso, Gelson Dala, que está nos Arcos por empréstimo do Sporting, não pode ser opção para este desafio, assim como os lesionados Nélson Monte, Ronan, Nuno Santos e Joca.

O extremo brasileiro Galeno foi convocado, mas a sua utilização está em dúvida, uma vez que sentiu dificuldades físicas durante a semana.

Lista de 20 convocados

- Guarda-redes: Léo Jardim e Paulo Vítor.

- Defesas: Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Buatu, Borevkovic, Junio Rocha, Afonso Figueiredo e Nadjack.

- Médios: Jambor, Tarantini, Diego Lopes e João Schmidt.

- Avançados: Murilo, Bruno Moreira, Fábio Coentrão, Gabriel, Galeno, Furtado e Carlos Vinícius.