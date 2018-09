José Fonte marca e assiste na vitória sobre Miguel Cardoso

José Fonte esteve este sábado em destaque na vitória caseira do Lille sobre o Nantes de Miguel Cardoso, em partida da 6.ª jornada da liga francesa.

O veterano central internacional português 34 anos, inaugurou o marcador de cabeça, aos nove minutos, e fez a assistência para o segundo dos anfitriões, apontado por Jonathan Ikone.

Aos 82 minutos, o Nantes reduziu por intermédio de Kalifa Coulibaly.

O Lille, que apresentou também em campo os lusos Xeka e Rui Fonte - Edgar Ié não saiu do banco -, isolou-se à condição no segundo lugar, com 13 pontos, a dois do líder PSG e com três de vantagem sobre Marselha e Toulouse.

