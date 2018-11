José Fonte chegou, viu e... vai ser capitão do Lille

O treinador do Lille, Christophe Galtier, revelou esta sexta-feira que José Fonte, que chegou ao clube no verão, será o capitão de equipa no jogo deste domingo (16.00) no terreno do Nice, a contar para a 14.ª jornada da liga francesa.

"Na ausência de Adama Soumaoro, é o José Fonte que vai herdar a braçadeira de capitão", anunciou o técnico daquele que é o vice-líder do campeonato gaulês, a 13 pontos do PSG.

"O José Fonte ganhou a importância de um jogador indispensável dentro do balneário. Ele procura transmitir tudo aquilo que aprendeu. Partiu de baixo como jogador e chegou a campeão europeu e partilha o profissionalismo e prazer de vencer", elogiou Galtier, sobre o central internacional português que nas datas FIFA deste mês regressou à seleção nacional, depois de ter estado ausente desde o Mundial 2018.