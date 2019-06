José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, morre em acidente de viação

José Antonio Reys, ex-jogador do Benfica, morreu este sábado, na sequência de um acidente de viação em Utrera. O avançado, de 35 anos, representou os encarnados na época 2008/09, estando atualmente ao serviço do Extremadura UD, que atua na segunda divisão espanhola.

"Não podíamos dar uma notícia pior. Faleceu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reys. Descanse em paz", escreveu o Sevilha FC no Twitter.

De acordo com a agência EFE, o acidente ocorreu às 11.40, numa estrada que liga a cidade de Sevilha ao município de Utrera, de onde o jogador era natural. Ao que tudo indica, o carro em que Reys seguia despistou-se, saiu da estrada e incendiou-se de seguida.

Contactado pela EFE, o Serviço de Emergência da Andaluzia confirmou ter recebido vários telefonemas a alertar para o acidente.

Segundo o jornal espanhol a Marca, Reys foi o jogador mais jovem a atuar no principal escalão do futebol pelo Sevilha, aos 16 anos. Na época 2003/04, foi transferido para o Arsenal por 30 milhões de euros.

Ao serviço do clube inglês, Reys ganhou um campeonato inglês, uma Taça da Liga inglesa em 2004 e uma Taça de Inglaterra . Foi o primeiro jogador espanhol a vencer o campeonato em Inglaterra.

Posteriormente, foi vendido ao Real Madrid, onde ganhou um campeonato. Antes de chegar ao Benfica, em 2008/09 (conquistou uma Taça de Portugal), Reys passou pelo Atlético Madrid. Depois disso, jogou no Sevilha, Espanyol, Córdoba, Xinjiang e Extremadura.

O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa (três pelo Sevilha e duas pelo Atlético Madrid) e venceu uma Supertaça Europeia. Curiosamente, estreou-se pela seleção espanhola num jogo frente a Portugal, em 2003, que os espanhóis venceram por 3-0. O avançado marcou um total de 94 golos por todos os clubes onde jogou.

Em pouco tempo, começaram a surgir as reações à morte do jogador. Numa nota publicada no site, o Benfica manifestou hoje "profunda tristeza e consternação" pela morte do futebolista internacional espanhol.

"Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos", refere a publicação, assinada pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

"Em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica apresento as mais sentidas condolências a toda a sua família e amigos, manifestando profunda solidariedade e pesar nesta hora difícil e muito triste. O atleta e homem exemplar ficará para sempre na nossa memória", assinala a nota divulgada pelo campeão nacional de futebol.

Reyes jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, tendo marcado um golo na final, frente ao Sporting.

O Atlético de Madrid também deixou uma mensagem no Twitter: "A família atlética está de luto. Faleceu o nosso ex-jogador José Antonio Reys. Estarás sempre nos nossos corações. Que descanse em paz".

O Espanyol também lamentou a morte do jogador no Twitter: "Hoje é um dia muito triste para toda a família. Faleceu o nosso ex-jogador José Antonio Reys. O RCD Espanyol de Barcelona quer expressar os mais sentidos pêsames e transmitir todo o nosso apoio à família e ao Sevilha".

