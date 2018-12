Português Jorge Viegas eleito presidente da Federação Internacional de Motociclismo

Jorge Viegas foi este sábado eleito presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), com 79 votos em 101 possíveis, na Assembleia Geral daquela entidade, que decorre no principado de Andorra, sendo o primeiro português a assumir a presidência da entidade máxima do motociclismo mundial, feito inédito entre as principais federações internacionais.

Viegas foi candidato único, depois da desistência do austríaco Wolfgang Srb, por motivos de saúde, sucedendo, assim, ao venezuelano Vito Ippolito, que presidiu à FIM durante três mandatos.

Jorge Viegas tem 61 anos, é gestor e empresário, tendo sido fundador e presidente da Federação Nacional de Motociclismo, entretanto reconvertida em Federação de Motociclismo de Portugal.

1.º português a liderar o motociclismo mundial

"Esta é a primeira vez que há um português à frente de uma federação internacional desta importância e é bom, não apenas para o motociclismo, mas também para todo o desporto nacional", disse Jorge Viegas, em declarações à agência Lusa, após a eleição para o cargo máximo do motociclismo mundial.

Ligado à modalidade desde a década de setenta do século passado, altura em que competiu em diversas disciplinas do motociclismo, Jorge Viegas está ligado à federação portuguesa desde os anos 90, tendo sido fundador da Federação Nacional de Motociclismo, agora Federação de Motociclismo de Portugal. "Estou nesta federação desde os anos 90. Espero que essa minha experiência de tantos anos se traduza numa melhoria da federação internacional, para que esta consiga atingir um patamar de excelência ainda superior ao que está", disse o dirigente, que, em 1977, se sagrou campeão nacional de motociclismo em 250cc.

Jorge Viegas, que participou ainda em vários grandes prémios de 250cc e na mítica 24 Horas de Le Mans em 1978, admite que a modalidade "está um bocadinho na moda" atualmente, principalmente em Portugal devido ao piloto Miguel Oliveira: "Imensa gente que não ligava às motas, agora segue atentamente a carreira do Miguel."

O novo líder da FIM realçou que o MotoGP, disciplina para a qual segue agora Miguel Oliveira, é o mais mediático do motociclismo, "aquele onde há os grandes heróis e mais público a assistir", mas lembrou outras disciplinas carismáticas, como o caso do Dakar, que no início de 2019 se disputa no Peru, com oito portugueses nas motas, mas também os ralis, o motocrosse, o enduro, o trial, entre outras.

Portugal está na lista de espera do MOTOGP

A eleição de Viegas e a presença de Miguel Oliveira na categoria maior do motociclismo de velocidade deixa os amantes da disciplina a sonhar com o regresso dos grandes prémios a Portugal, depois de o campeonato do mundo ter passado pelo Estoril entre 2000 e 2012.

"O MotoGP é muito apetecido, perdemos esse evento há uns anos, mas a verdade é que o tivemos durante 12 anos [2000 a 2012] e eu espero que volte. No entanto, os circuitos têm contratos feitos, que vão terminar em 2021. Estamos na lista de espera, se calhar com alguma prioridade, para, se houver alguma desistência, podermos ter mais cedo. Presumivelmente, vamos estar agora a aguardar dois anos, enfim, é um bocadinho o tempo que o Miguel Oliveira vai levar agora a se ambientar a esta nova classe", disse o novo presidente da FIM.

Jorge Viegas salientou ainda a capacidade de Portugal como um país organizador de eventos internacionais: "Os muitos campeonatos do mundo que vão ser realizados em Portugal vêm do trabalho que temos vindo a desenvolver, não apenas eu, mas outros elementos nossos que têm estado na FIM a trabalhar por isso. É um país que sabe organizar bem eventos e vai continuar a ter cá muitas provas."