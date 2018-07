Jorge Mendes tranquilizou Juventus sobre a transferência de CR7

As divergências entre Real Madrid e Cristiano Ronaldo sobre o processo de saída do jogador português estão a inquietar a Juventus, que pensava já ter o processo da transferência concluído este fim-de-semana. No entanto, o empresário Jorge Mendes terá tranquilizado o clube italiano, através de uma conversa telefónica com Giuseppe Marotta, diretor-geral da Juventus.

Segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, Mendes assegurou a Marotta que Ronaldo não mudou de ideias em relação ao seu futuro e que a Juventus é o clube em que o português quer jogar, apesar de desde Inglaterra chegaram também notícias de que o Manchester United terá tentado informar-se sobre a possibilidade de promover o regresso de CR7 a Old Trafford.

De resto, escreve o britânico The Independent, a resposta dada ao United foi mesmo a de que "já há progressos significativos com a Juventus".

Cristiano Ronaldo está de férias na Grécia à espera do desfecho da situação, mas convicto de que será um jogador bianconero a partir desta época.