Jorge Jesus viaja sexta-feira para o Rio de Janeiro

Jesus confirma reunião com o Flamengo: "É um dos melhores clubes do mundo"

Jorge Jesus viaja esta sexta-feira à noite para o Rio de Janeiro, onde irá começar a preparar a sua entrada no Flamengo.

O técnico apenas irá começar a trabalhar no dia 20 de junho, mas vai já conhecer os cantos à sua nova casa. No próximo domingo vai estar no Estádio do Maracanã a assistir ao dérbi carioca com o Fluminense da 8.ª jornada do Brasileirão, viajando depois para Brasilia, onde na quinta-feira o Flamengo irá defrontar o CSA, de Alagoas, da 9.ª jornada.

Após essa partida, o Campeonato Brasileiro irá parar por causa da realização da Copa América, que se realiza no Brasil, pelo que Jesus irá aproveitar esse período para começar a trabalhar a sua nova equipa, que na madrugada desta quarta-feira garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Corinthians, por 1-0.

No Flamengo, Jorge Jesus terá como adjuntos João de Deus, Mário Monteiro, Márcio Sampaio e Evandro Motta, além dos analistas de vídeo Rodrigo Quintas e Gil Henriques.