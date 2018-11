Jorge Jesus: "Bom filho à casa torna. Todos me conhecem como coach do Benfica"

Jorge Jesus admitiu regressar ao Benfica, em entrevista publicada esta sexta-feira pelo jornal A Bola. Depois de ser confrontado pelo jornalista com o ditado "não se deve voltar onde foi feliz", o atual treinador do Al Hilal respondeu assim: "Também se pode dizer ao contrário e usar aquele ditado que diz 'bom filho a casa torna'... Na verdade, foi o que fiz no Benfica que me projetou no mundo. Toda a gente me conhece como coach do Benfica... Sou conhecido no mundo graças ao Benfica."

Ainda assim, o técnico português de 64 anos começou a entrevista por dizer que "o Benfica tem treinador" e que o tem "de respeitar" e por garantir que o Benfica nunca falou consigo para regressar a Portugal. "Tenho uma amizade muito forte com gente do Benfica, principalmente com o presidente Luís Filipe Vieira, mas isso não dá para pensarmos que só por esse motivo vou regressar a Portugal", acrescentou.

JJ considera que as críticas que lhe são dirigidas por não ter apostado mais em jogadores da formação do Benfica, nomeadamente Bernardo Silva, surgem apenas para se "arranjar um pretexto para denegrir as capacidades de alguém" e lembrou que chegou a chamar Rúben Dias, "ainda ele era juvenil", a trabalhar no plantel principal.

Em relação ao Sporting, Jesus diz que ficou "surpreendido com a detenção de Bruno Carvalho", confirmou que o Ministério Público o quer ouvir no âmbito do ataque de 15 de maio na Academia de Alcochete e deixou elogios ao novo presidente: "Frederico Varandas tem muita qualidade para o projeto que abraço. Tem experiência na convivência com treinadores, jogadores e gente de futebol. Varandas é um homem que não tem medo de tomar decisões". O experiente treinador achou ainda "natural a decisão de José Peseiro ter saído" e que Tiago Fernandes "aproveitou a oportunidade".

O técnico do Al Hilal conta que perdeu oito quilos na Arábia Saudita, porque só como peixe e "na Arábia Saudita eles não o sabem cozinhar". "Comecei a comer à base de saladas, muita coisa com ovos e perdi muito peso. Mas sinto-me bem", acrescentou, impressionado com a adoração que os adeptos do clube têm por si.