Jorge Jesus perto de garantir avançado Gomis

Jorge Jesus: "Sou um dos mais bem pagos do mundo"

Jorge Jesus está perto de receber o avançado francês Bafétimbi Gomis que, segundo a imprensa turca, deverá reforçar o Al-Hilal, que está disposto a pagar sete milhões de euros ao Galatasaray.

O jogador de 33 anos tem em cima da mesa uma proposta de oito milhões de euros de salário anual, algo que será decisivo para tomar a decisão de se mudar para a Arábia Saudita para reforçar o ataque da equipa treinada por Jorge Jesus, que conta no plantel com Carlos Eduardo (ex-FC Porto e Estoril) e com Andre Carrillo (ex-Benfica e Sporting).

Gomis representou Saint-Étienne, Troyes, Lyon, Swansea e Marselha, antes de se transferir no ínício da época passada para o Galatasaray, clube pelo qual marcou 32 golos em 40 jogos.