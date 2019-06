Jorge Jesus entra a ganhar no comando do Flamengo

Jorge Jesus: "Quero mostrar o meu valor no maior clube do Brasil"

Ainda que em jogo de preparação, Jorge Jesus entrou a ganhar no comando técnico do Flamengo. O mengão venceu este sábado o Madureira por 3-1, no Estádio da Gávea, primeiro estádio de futebol do clube e localizado na sede social do emblema rubro-negro.

Perante o olhar atento de Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica e do Flamengo, o treinador português manteve-se fiel aos seus princípios e dispôs a equipa em 4x4x2, o seu sistema predileto.

Logo aos 9 minutos, o antigo médio portista Diego inaugurou o marcador, após toque de calcanhar do antigo avançado benfiquista Gabigol. Aos 18', Vitinho fez o 2-0 através de um remate de pé esquerdo que ainda desviou num defesa adversário. O mesmo Vitinho voltou a marcar aos 75', após cruzamento na direita. Entretanto, pouco antes do apito final, o Madureira reduziu por intermédio de Ygor Catatau (87').

"Temos alguns jogadores nas seleções que vão reforçar o plantel. Este foi um teste com uma equipa acessível. Perdemos ritmo na intensidade com as mudanças, mas foi positivo, e agora vamos analisar melhor durante a semana", afirmou o treinador português após o encontro, dando conta da atenção mediática de que o Flamengo está a ser alvo em Portugal: "Para além do treino, quisemos fazer uma festa no coração do Flamengo, que é a Gávea. Não sei se sabem, mas este jogo foi transmitido por duas televisões portuguesas. Neste momento, Flamengo é mais falado que Benfica, Sporting e FC Porto."

A estreia oficial de Jorge Jesus no comando do Flamengo está marcada a madrugada de 11 de julho, quando a equipa carioca visitar o Athletico Paranaense para a Copa do Brasil.