Jonas quer demissão de Rui Vitória? "O meu Instagram foi pirateado"

"A minha conta de Instagram foi mais uma vez pirateada", justificou esta sexta-feira Jonas, através de um comunicado no site do Benfica e nas suas contas das redes sociais, sobre o facto de ter surgido um gosto seu numa publicação do Instagram a pedir a demissão do treinador Rui Vitória.

Na ressaca do empate do Benfica em Chaves (2-2), quinta-feira, Jonas lembrou que respeita o treinador e que jamais o colocaria em causa. "Nunca, em tempo algum da minha vida, seria capaz de me colocar a mim, ao meu treinador e ao Sport Lisboa e Benfica numa situação destas", esclareceu o brasileiro. "Quem me conhece sabe bem disso e todos sabem o enorme respeito que tenho pelo meu treinador Rui Vitória", acrescentou.

O comentário em causa foi publicado na redes Instagram por um adepto do Benfica. "Adeus Rui Vitória. Já chega de um futebol medíocre, sem ambição. É hora de mudar de treinador, enquanto não é tarde demais", escreveu o utilizador andre.duarte.3954, num post que recolheu então um gosto da conta oficial de Jonas (jonasgoncalvesoficial) naquela rede social.

O episódio foi aproveitado pelo diretor de comunicação do FC Porto Francisco J. Marques, que também publicou nas redes sociais um conselho para o treinador do Benfica. "Caro Rui Vitória, sabe o que lhe digo? Enquanto o pau vai e vem folgam as costas. As suas, que as do Jonas já se sabe que não andam muito bem".

Recorde-se que o avançado brasileiro de 34 anos protagonizou uma novela de verão em relação à continuidade na Luz e só começou a jogar, alguns minutos, nas duas últimas jornadas do campeonato, frente a Aves e Chaves, por ter estado até aqui a recuperar de lesão.