Jonas faz 35 anos. Com esta idade ninguém marcou tantos golos

Jonas comemora esta segunda-feira o seu 35.º aniversário, uma marca importante para um jogador do Benfica, uma vez que desde a criação do campeonato nacional (1934/35) apenas dois avançados conseguiram atingir e superar esta idade fazendo parte da equipa principal dos encarnados.

Na década de 1940 foi Álvaro Pereira, que foi contratado ao FC Porto com 36 anos e jogou duas épocas, até aos 37. O histórico Nené jogou até aos 36 anos nos anos de 1980.

No entanto, nenhum deles chegou à idade de Jonas a fazer tantos golos. O avançado brasileiro leva esta época 14 golos: dez na I Liga, dois na Taça de Portugal, um na Liga dos Campeões e outro na Liga Europa.

Na prática, Jonas superou Nené que na temporada 1984/85, aos 35 anos, tinha assinado 12 golos, sendo que oito deles foram no campeonato e quatro em jogos da Taça de Portugal. Na época seguinte, o histórico avançado do Benfica ficou-se pelos nove golos marcados.

Nené fez 575 jogos de águia ao peito e marcou 359 golos © Arquivo DN

A Álvaro Pereira jogou apenas duas épocas de águia ao peito, mas é o avançado mais velho a vestir a camisola encarnada, se contabilizarmos apenas desde a primeira edição do campeonato nacional. Em 1941/42, na sua época de estreia aos 36 anos, fez apenas um golo no campeonato e outro na Taça de Portugal, melhorando o seu registo na temporada seguinte com três remates certeiros na prova principal do futebol nacional.

Com pelo menos dez jogos ainda por disputar esta temporada e mais um ano de contrato para cumprir, Jonas poderá aumentar seu currículo no que a golos diz respeito, uma vez que contabiliza 136 em jogos oficiais desde que chegou ao Benfica no início da temporada 1014/15. O número 10 das águias é atualmente o 11.º melhor marcador da história dos encarnados e é ainda o segundo estrangeiro com mais golos marcados pelo clube, sendo apenas superado pelo paraguaio Oscar Cardozo, que atingiu os 172 remates certeiros.