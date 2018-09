Rui Vitória e o Bayern: "Temos de ter a arrogância de querer vencer o jogo"

Neuer revela conversa com o treinador no autocarro sobre... Seferovic

Esta terça-feira, no lançamento do jogo com o Bayern Munique, o treinador Rui Vitória confirmou que Jonas não está no lote de convocados. Havia alguma expectativa em saber se o avançado brasileiro iria integrar a convocatória, pois esta terça-feira já treinou integrado no grupo. Mas ainda não é desta que Jonas vai a jogo.

O treinador do Benfica falou depois do jogo diante do poderoso Bayern Munique, que considerou uma das melhores equipas da Europa. "Vamos defrontar um adversário com muito valor. Do outro lado estará uma equipa muito difícil, com jogadores experientes. Estava a observar os jogos com o Bayern há uns tempos e amanhã [quarta-feira] estarão sete ou oito jogadores que estiveram nesse jogo. É um clube com uma enorme estabilidade e uma grande experiencia internacional, mas isso não tira nada à nossa ambição", referiu.

Mas afinal, o que poderá fazer a diferença no jogo desta quarta-feira? "Temos de ser uma equipa personalizada, que acredita naquilo que está a fazer. Temos de ter a arrogância de querer vencer o jogo, mas arrogância num sentido positivo. Será preciso estarmos concentrados e sermos inteligentes. É um desafio que requer níveis de concentração elevados e a tal abertura para os jogadores dizerem que querem jogar, que gostam de jogar este jogo para mostrar as suas grandes capacidades. E depois há que tentar aproveitar os erros que eles poderão cometer", frisou.

Apesar do valor do adversário, Rui Vitória garantiu que o Benfica não vai alterar a sua forma de jogar. "Não andamos a trabalhar há anos com determinadas ideias para amanhã querermos impor outras. Do outro lado vai estar um adversário que nos fará ir para trás. Quem está a jogar a este nível tem que ter esta postura. Mas não vamos mudar a nossa forma de jogar. Podemos ser penalizados, mas também podemos sair beneficiados", indicou.

O técnico do Benfica deixou ainda críticas ao calendário de jogos, sobretudo no caso da Taça da Liga. "O nosso campeonato não pode estar parado três fins de semana para jogar uma competição como a Taça da Liga. Assim como não deve em agosto para o Benfica ou outra equipa disputar as pré-eliminatórias. Como em janeiro, quando as equipas da Europa estão a descansar e nós temos uma carga de jogos enorme. Estas questões têm de ser colocadas em cima da mesa para estarmos representados na Europa da melhor forma possível. Sobre o passado fim de semana, acho que podíamos ter jogado para o campeonato, mas não estou a lamentar-me. Temos de olhar para outros países e seguir algumas regras", concluiu o treinador das águias.

Uma última palavra para Renato Sanches, jogador que atualmente atua no Bayern, mas que foi lançado por Rui Vitória no Benfica. "É um orgulho ver jogadores a brilhar por essa Europa fora e o Benfica tem muitos. Já tive oportunidade de o cumprimentar. Mas amanhã desejo que ele jogue, mas que perca. Depois que ganhe os jogos para a frente, menos o que fizermos lá", referiu.

Haris Seferovic também falou aos jornalistas, ele que conhece bem o Bayern Munique dos tempos em que atuou na Bundesliga, pelo Eintracht Frankfurt, onde foi treinado por Niko Kovac, atual treinador dos bávaros. "É especial voltar a defrontar o Bayern Munique. É uma boa equipa e obviamente estou satisfeito por defrontar o meu ex-treinador. Vai ser um grande jogo", disse.

"Os pontos fortes do Bayern? Todos conhecem. Têm uma qualidade tremenda e vão tentar jogar ao máximo nível. Vamos tentar estar no topo", acrescentou,