John Terry anuncia retirada do futebol aos 37 anos

O internacional inglês John Terry, figura muito ligada ao Chelsea, onde chegou com 14 anos e venceu cinco campeonatos, cinco Taças de Inglaterra, três Taças da Liga, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, anunciou este domingo a sua retirada do futebol aos 37 anos.

Numa mensagem nas redes sociais, o defesa central anunciou o abandono. "Depois de 23 anos incríveis como futebolista, decidiu que este era o momento certo para me retirar do futebol. Aos 14 anos tomei a maior e a melhor decisão ao assinar pelo Chelsea. Não há palavras para descrever o quanto o clube significa para mim, em particular os adeptos. Para mim os melhores do mundo. Quero agradecer aos meus fantásticos colegas de equipa, treinadores, managers e restante staff, com quem tive a honra de trabalhar e com quem aprendi muito", escreveu Terry na rede social Instagram.

O jogador inglês representou sempre o Chelsea, onde chegou a ser treinado por José Mourinho. As únicas exceções foram um empréstimo ao Nottingham Forest, em 2000, e uma época no Aston Villa, na temporada passada, já depois de ter deixado o clube de Stamford Bridge.

Recentemente, o nome de John Terry entrou na campanha eleitoral do Sporting, quando Pedro Madeira Rodrigues disse que o central seria jogador dos leões se o candidato vencesse as eleições. É um capitão sem braçadeira. É este tipo de carácter que precisamos de trazer para o Sporting. Agora, não posso pagar-lhe o que está habituado a receber, mas acho que está muito perto de ser nosso jogador", referiu à SportTV Madeira Rodrigues.