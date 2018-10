Jogo grande acaba a zeros e deixa trio de líderes na Premier League

Em Anfield Road, a grande expetativa gerada em redor do embate entre Liverpool e Manchester City acabou em nada. Isto é, num 0-0, num jogo marcado por cautelas táticas em que a equipa de Guardiola conseguiu conter o habitualmente elevado ritmo apresentado pelo conjunto de Jurgen Klopp.

O argelino Riyhad Mahrez ainda teve nos pés uma excelente oportunidade para dar a vitória ao City, com um penálti aos 86 minutos, mas atirou muito por cima da baliza de Alisson. Bernardo Silva foi titular e jogou os 90 minutos pelos campeões ingleses em títulos.

Do nulo em Liverpool saiu beneficiado o Chelsea de Maurizio Sarri, que venceu na visita ao Southampton, por 3-0, com uma uma grande exibição do belga Eden Hazard. Foi ele, aliás, que abriu o marcador, aos 30 minutos, reforçando a sua liderança na tabela dos marcadores, agora com sete golos.

Hazard fez o sétimo golo nesta Premier League e lidera os marcadores © REUTERS/Toby Melville

Ross Barkley, aos 57', e Morata, aos 90', completaram o resultado, que permitiu aos londrinos juntarem-se a Liverpool e Manchester City no topo da tabela, todos com 20 pontos, mas com vantagem na diferença de golos para a equipa de Pep Guardiola.

Jogos da 8.ª jornada da Premier League

Brighton & Hove Albion-West Ham, 1-0

Leicester-Everton, 1-2

Tottenham-Cardiff, 1-0

Watford-Bournemouth, 0-4

Crystal Palace-Wolverhampton, 0-1

Burnley-Huddersfield Town, 1-1

Manchester United-Newcastle, 3-2

Fulham-Arsenal, 1-5

Southampton-Chelsea, 0-3

Liverpool-Manchester City, 0-0

Veja aqui a classificação da Premier League