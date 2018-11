Jogo entre o Vorskla e o Arsenal, do grupo do Sporting, confirmado em Kiev

O jogo da Liga Europa de futebol entre Vorskla Poltava e Arsenal vai mesmo realizar-se esta quinta-feira em Kiev, depois de o clube ucraniano ter mostrado dúvidas de conseguir mudar a partida para a capital, anunciou em comunicado.

A UEFA referiu que o jogo se deveria jogar na capital ucraniana na terça-feira, depois do parlamento deste país ter votado pela imposição da lei marcial em várias regiões, entre as quais Poltava, casa do Vorskla.

O clube ucraniano manifestou dúvidas sobre a possibilidade de realizar a partida no Estádio Olímpico de Kiev, mas hoje garantiu a realização do encontro na capital, assegurando aos detentores de ingressos para Poltava lugares no recinto.

Esta lei marcial foi anunciada depois de a marinha russa ter capturado três navios da marinha ucraniana no Estreito de Kerch.

O Vorskla e o Arsenal estão no Grupo E da Liga Europa, juntamente com o Sporting e o Qarabag, que se defrontam hoje, num encontro em que os 'leões' podem garantir o apuramento para a próxima fase da competição.

O Arsenal segue na frente do grupo com dez pontos, seguido do Sporting em segundo com sete, o Vorskla com três pontos e em quarto lugar o Qarabag com três pontos.