Jogo de loucos na Feira acaba com empate entre Feirense e Chaves (4-4)

Um jogo com oito golo na luta pela manutenção. O Feirense e o Desp. Chaves empataram (4-4) este sábado em Santa Maria da Feira, em jogo da 32.ª jornada e antepenúltima jornada da I Liga de futebol.

Platiny bisou aos 90+6 minutos, depois de já ter feito o terceiro golo dos flavienses (73), enquanto William (10) e Maras (59) fizeram os outros tentos da equipa transmontana. Djavan, na própria baliza (13), Vítor Bruno (37), Babanco (70) e Luís Machado (76) marcaram para o Feirense, que esteve muito perto de voltar a ganhar no campeonato, oito meses e meio depois do triunfo na segunda ronda.

Com o empate em Santa Maria da Feira, o Chaves subiu a 15.º, deixando provisoriamente a zona de despromoção, e passou a somar 32 pontos, mais um do que o Tondela, que recebe o Santa Clara no domingo. O Feirense, já despromovido, segue no 18.º e último posto, com 16.

VEJA AQUI O RESUMO DA PARTIDA: