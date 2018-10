Jogadores do Leixões ajudam a pintar Estádio do Mar

Direção do Leixões suspende assembleia geral para afastar SAD do Estádio do Mar

Vários elementos da SAD e sócios do Leixões iniciaram esta quarta-feira a pintura do exterior do Estádio do Mar e, a meio dos trabalhos, receberam reforços de luxo: os próprios jogadores e técnicos da equipa principal.

Depois do treino matinal, o plantel orientado por Filipe Gouveia juntou-se aos pintores para ajudar a melhorar o aspeto do recinto do clube da II Liga, que ocupa o sétimo lugar, com dez pontos.

O velhinho Estádio do Mar, refira-se, foi inaugurado em 1964. O próximo jogo em casa está agendado para dia 4 (11.15), um domingo, e terá o FC Porto B como visitante.