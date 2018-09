A moda do padel em Portugal já produziu campeãs europeias

O jogador espanhol de padel Paquito Navarro foi protagonista de um momento arrepiante no Oeiras Valley Padel Masters, que está a decorrer há uma semana no Jamor, no concelho de Oeiras. Ao tentar bater na bola, em esforço, foi de costas contra uma parede de vidro, partindo-a em pedaços.

O atleta foi transportado de ambulância para o Hospital São Francisco Xavier e, segundo informação disponibilizada pelo World Padel Tour, encontra-se "bem" e "consciente".

João Lagos, organizador da competição, confirmou à Lusa que o atleta sofreu alguns ferimentos depois de, durante um jogo das meias-finais, embater numa das paredes envidraçadas do campo de padel.

Às 15.25, o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, confirmou à Lusa o internamento, a essa hora, do atleta nascido em Sevilha, de 29 anos, desconhecendo-se, em pormenor, a gravidade dos ferimentos.

A imagem do incidente começou a ser divulgado pela conta do Twitter de outro atleta, Gabriel Gimeno, e mostra toda a jogada e o momento em que Paquito embate no vidro.