Jogador do Zurique foi festejar o golo e... desapareceu no fosso

O Zurique foi esta quinta-feira vencer ao terreno do AEK Larnaca, por 1-0, na 1.ª jornada da Liga Europa. O jogo ficou marcado pelos festejos do golo. Com a euforia Kololli, o autor do golo, quis festejar com os adeptos e não percebeu que tinha um fosso a separar o relvado das bancadas.

Resultado? De repente o jogador desapareceu da vista de toda a gente. Felizmente para ele o campo do AEK Larnaca não tem um fosso assim tão fundo...