A agressão de um adepto a um jogador do Aston Villa em pleno relvado

O médio Jack Grealish, jogador do Aston Villa, foi este domingo agredido com um soco em pleno relvado por um adepto do Birmingham, em encontro do Championship, a segunda divisão inglesa de futebol.

Aos 10 minutos, um adepto da equipa da casa saiu das bancadas e agrediu pelas costas, com um muro no pescoço, o número 10 do Aston Villa, em encontro da 36.ª jornada da prova.

O adepto foi de imediato detido e atirado ao chão por um segurança do estádio, ajudado por vários jogadores do Aston Villa, e, posteriormente, retirado do recinto pela polícia e detido.

O dérbi de Birmingham, no Estádio St. Andrew's, foi retomado pouco tempo depois, com Grealish recuperado, e terminou com o triunfo do Aston Villa, por 1-0, curiosamente com um golo do jogador que foi agredido. Após 35 rondas, o Birmingham é 10.º do segundo escalão, com 50 pontos, enquanto o Aston Villa é 14.º, com 48.