Jogador do Ajax acordou após um ano em coma

Jogador do Ajax retirado de helicóptero do campo depois de cair no relvado

O drama de Nouri. Jogador do Ajax ficou com danos cerebrais

Um ano depois de ter sofrido um colapso e caído inanimado no relvado durante um jogo de pré-época frente ao Werder Bremen, o médio do Ajax Abdelhak Nouri acordou de coma a 5 de agosto.

A revelação foi feita pelo irmão do jogador holandês de ascendência marroquina, de 21 anos. Abderrahim informou que o futebolista conheceu a família e estabeleceu comunicação: "No início, quando ele estava em coma, com os olhos fechados, não dava, mas desde dezembro/janeiro que a consciência dele melhorou e tem havido uma forma de comunicação. Pedimos-lhe que abra a boca ou mexa a sobrancelha e ele faz, por isso há uma espécie de comunicação."

"As condições neurológicas estão melhores do que há uns meses. Fisicamente, é mais difícil. Ele não mexe o corpo, apenas a cabeça, mas às vezes, com ajuda, sai da cama para sentar-se na cadeira de rodas. Ele está mais calmo, já nos reconhece", contou o mano, ao jornal holandês NOS. "Fisicamente é difícil e tem havido um declínio porque ele está acamado e não consegue mexer sozinho o corpo, só a cabeça. No início começou por correr bem, depois tornou-se mais difícil, muitos altos e baixos. O sistema imunitário dele está enfraquecido e oscila bastante", acrescentou.

Depois do colapso de Nouri, o Ajax reconheceu não ter prestado os cuidados necessários em campo, uma vez que a investigação levada a cabo apurou que os médicos do clube deveriam ter usado um desfribilhador mais cedo e que isso poderia ter evitado alguns dos danos.