Jogador de 22 anos do Bayern desespera por voltar a jogar e pensa abandonar carreira

Desesperado e a pensar retirar-se do futebol aos 22 anos. Assim está Kingsley Coman do Bayern Munique perante a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica, a terceira na curta carreira de jogador.

O jogador do Bayern de Munique, que sofreu uma lesão grave no tornozelo que o deixou de fora do Mundial2018, fez apenas cinco jogos esta época e, depois de duas intervenções cirúrgicas, prepara-se para uma terceira.

"Não vou fazer mais nenhuma operação. Estou farto. Se o meu pé não foi feito para esta vida, então mais vale procurar outro trabalho. Está a ser um ano muito difícil... Caiu-me tudo quando me lesionei a primeira vez e só espero não voltar a passar por isso. Se acontecer... é sinal que não sou feito para este nível", explicou Coman, em declarações à TF1.

Formado no Paris Saint-Germain, o agora colega de Renato Sanches assinou pela Juventus em 2014, tendo realizado 22 jogos pela vecchia signora antes de se mudar para a Alemanha e jogar no Bayern em 2017.