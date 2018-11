Lusitano Vildemoinhos-Sporting vai jogar-se em Viseu

Treinador do Lusitano de Vildemoinhos "honrado" por defrontar o Sporting

O jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal entre o Lusitano de Vildemoinhos e o Sporting, vai ser disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu, no dia 24 de Novembro, às 15.00 horas.

"Está tudo acertado entre os clubes e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e só falta a autorização oficial por parte da autarquia de Viseu [proprietária do estádio]", confirmou à agência Lusa, António Loureiro, presidente do Lusitano de Vildemoinhos.

Houve já uma vistoria ao Estádio do Fontelo, onde habitualmente o Académico de Viseu, equipa da II Liga, realiza os seus jogos na condição de visitante, e, segundo o responsável pelo clube do Campeonato de Portugal, o parecer "foi positivo".

O Estádio do Trambelos, em Vildemoinhos, localidade às portas da cidade de Viseu, embora tenha relva natural tem alguns constrangimentos ao nível de lotação, iluminação e condições para a imprensa, o que levou os responsáveis pelo clube a optarem pelo Estádio do Fontelo.

O recinto teve recentes obras na melhoria das condições para os espetadores, com colocação de cadeiras em todo o estádio, e novas portas de acesso, que deixaram o Fontelo com uma capacidade de pouco mais de 8000 lugares sentados, e, segundo António Loureiro, "mais de 4.000 bilhetes estarão já com venda assegurada".

Além de antecipado para dia 24, e devido à previsão de transmissão televisiva, a partida deverá ter início pelas 15:00, contornando dessa forma o problema da incapacidade da iluminação do Estádio do Fontelo em garantir condições para uma transmissão noturna.